Минобороны Нидерландов: Надо быть реалистами в вопросе окончания войны в 2025 году

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что российско-украинская война не завершится ни в 2024 году, ни в 2025, а потому необходимо смотреть на долгосрочную перспективу и не создавать ложных ожиданий.

Об этом он заявил в интервью LRT, передает "Европейская правда".

Журналисты спросили у Брекельманса, верит ли он, что война в Украине может завершиться уже в этом году.

"Я не думаю, что война закончится в этом году, не думаю, что она закончится и в следующем году", – считает он.

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Глава нидерландского оборонного ведомства заявил, что необходимо предоставить Украине как можно большую военную поддержку, "но нужно быть реалистами", ведь ситуация на поле боя очень сложная.

"Это означает, что мы должны сделать больше, но мы также не должны завышать наши ожидания", – подчеркнул он.

Также Брекельманс считает, что Украине необходимо оказывать поддержку и одновременно смотреть на долгосрочную перспективу, чтобы люди в Европе были готовы поддерживать страну длительное время.

"Поэтому мы не должны создавать ложные ожидания, чтобы люди не разочаровывались", – подчеркнул он и добавил, что необходимо быть оптимистами и одновременно оставаться реалистами.

Недавно Нидерланды осудили поставки баллистических ракет Ираном в Россию и выступили за усиление санкций Европейским Союзом.

Напомним, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 6 сентября Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Киеву, связанный с обслуживанием истребителей F-16.