Нідерланди на "Рамштайні" анонсували допомогу Україні зі зброєю та обслуговуванням F-16
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс на засіданні Контактної групи з питань оборони України в п’ятницю, 6 вересня, оголосив про новий пакет військової допомоги Києву, пов’язаний з обслуговуванням винищувачів F-16.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міноборони країни.
За словами Брекельманса, Нідерланди нададуть обладнання для технічного обслуговування українських F-16, а також ракети класу "повітря-повітря", які винищувачі зможуть використовувати для захисту повітряного простору України.
З міркувань операційної безпеки голова нідерландського Міноборони не надав жодної конкретики щодо кількості та типів обладнання, про яке йдеться.
Він також не прокоментував запланований час надання допомоги, водночас Нідерланди прагнуть відправити необхідні засоби в Україну якомога швидше.
"Нідерланди поставлять засобів на суму 80 мільйонів євро. Окрім великої кількості запчастин, сюди входять генератори, невеликі транспортні засоби, необхідні матеріали для технічного обслуговування, спеціалізовані інструменти і бортові трапи", – перелічив він.
Україна використовує F-16 із кінця літа, причому, за неофіційною інформацією, поки має лише шість літаків від Нідерландів.
Ввечері 29 серпня Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив катастрофу винищувача F-16 під час відбиття однієї з повітряних атак Росії.
Ця авіакатастрофа, за інформацією ЗМІ, поставила під сумнів серед західних союзників України необхідність поспішної підготовки пілотів і їхнього введення в бій лише за кілька тижнів після прибуття.