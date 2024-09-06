Нідерланди на "Рамштайні" анонсували допомогу Україні зі зброєю та обслуговуванням F-16

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс на засіданні Контактної групи з питань оборони України в п’ятницю, 6 вересня, оголосив про новий пакет військової допомоги Києву, пов’язаний з обслуговуванням винищувачів F-16.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міноборони країни.

За словами Брекельманса, Нідерланди нададуть обладнання для технічного обслуговування українських F-16, а також ракети класу "повітря-повітря", які винищувачі зможуть використовувати для захисту повітряного простору України.

З міркувань операційної безпеки голова нідерландського Міноборони не надав жодної конкретики щодо кількості та типів обладнання, про яке йдеться.

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Він також не прокоментував запланований час надання допомоги, водночас Нідерланди прагнуть відправити необхідні засоби в Україну якомога швидше.

"Нідерланди поставлять засобів на суму 80 мільйонів євро. Окрім великої кількості запчастин, сюди входять генератори, невеликі транспортні засоби, необхідні матеріали для технічного обслуговування, спеціалізовані інструменти і бортові трапи", – перелічив він.

Україна використовує F-16 із кінця літа, причому, за неофіційною інформацією, поки має лише шість літаків від Нідерландів.

Ввечері 29 серпня Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив катастрофу винищувача F-16 під час відбиття однієї з повітряних атак Росії.

Ця авіакатастрофа, за інформацією ЗМІ, поставила під сумнів серед західних союзників України необхідність поспішної підготовки пілотів і їхнього введення в бій лише за кілька тижнів після прибуття.