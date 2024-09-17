Почти 80% украинцев не переехали бы в США или Европу, даже если бы получили гражданство

Киевский международный институт социологии (КМИС) спросил украинцев, переехали ли бы они жить в США или любую страну Европы, если бы им предоставили гражданство. Большинство опрошенных утверждают: несмотря ни на что, остались бы в Украине.

Об этом говорится в опросе КМИС, передает "Европейская правда".

Социологи спросили украинцев, переехали ли бы они жить в США или ЕС, если бы без условий получили гражданство, на что 79% украинцев твердо заявили, что остались бы дома. Еще 19% ответили, что переехали бы в другую страну.

Показатель украинцев, которые, несмотря ни на что, остались бы в Украине, несколько снизился по сравнению с показателем в начале полномасштабного вторжения России – тогда такой ответ дал 91% опрошенных.

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В то же время в 2020 году был наибольший процент желающих переехать в другую страну – 28%, а о решении остаться в Украине заявляли 69%.

Инфографика: КМИС

Социологи выяснили, что сегодня 74% молодых украинцев все же хотят остаться в стране. Похожая тенденция наблюдается и среди лиц в возрасте 30-44 года, где 75% также не планируют выезжать из Украины. В 2022 году лишь 7% изъявляли желание выехать за границу, чтобы построить жизнь в США или Европе.

В 2020 году почти 46% украинцев в возрасте 18-29 лет стремились выехать за границу. К сентябрю 2022 года этот показатель снизился до 13%, а к сентябрю 2024 года вырос до 26%.

Инфографика: КМИС

Опрос проводился КМИС по собственной инициативе с 1 по 6 сентября 2024 года. Было опрошено по телефону 1022 украинцев старше 18 лет на всех территориях, кроме временно оккупированных. Статистическая погрешность выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

В мае писали, что более половины украинцев с временной защитой в Германии, Польше или Чехии продолжают интересоваться событиями в Украине, однако лишь около 30% уверены, что пришли бы голосовать в случае проведения в Украине парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что более 70% украинцев ожидают, что к 2030 году Украина станет членом Евросоюза и Североатлантического альянса.