Только треть украинцев в Польше, Германии и Чехии пошли бы на украинские выборы

Более половины украинцев с временной защитой в Германии, Польше или Чехии продолжают интересоваться событиями в Украине, однако лишь около 30% уверены, что пришли бы голосовать в случае проведения в Украине парламентских выборов.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В рамках опроса респондентов спросили, интересуются ли они новостями об Украине и из каких источников их получают.

56% ответили, что получают информацию об Украине. В этой группе большая часть получает новости и из украинских, и из иностранных ресурсов.

Реклама:

В то же время 34% прямо ответили, что не интересуются новостями об Украине, и еще 11% выбрали вариант "затрудняюсь ответить" (что может быть формой уклонения от ответа "не интересуюсь" как социально неодобряемого поведения).

Если бы в Украине были объявлены парламентские выборы, то среди украинцев с временной защитой скорее или однозначно голосовали бы на них 31% (из них однозначно – 12%).

Еще 33% ответили "трудно сказать наверняка, 50 на 50", а остальные – скорее или однозначно не голосовали бы.

Опрос также показал, что 66% в большей или меньшей степени удовлетворены условиями жизни в новой стране и почти половина задумываются о получении гражданства.

Определяющими факторами для решения о возвращении в Украину являются безопасность и стабильная работа критической инфраструктуры.

Опрос проводился 20-26 апреля 2024 года по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум" методом онлайн-интервью с использованием компьютера. Всего опросили 801 респондента – взрослых граждан Украины в возрасте 18 лет и старше, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года и сейчас проживают в Германии, Польше и Чехии.

КМИС отмечает, что теоретическая статистическая погрешность такой выборки не должна была бы превышать 3,5%, но из-за ряда факторов фактическая погрешность будет несколько выше.