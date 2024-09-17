Парламент Франции рассмотрит инициативу ультралевых об импичменте Макрона

В Национальной ассамблее – нижней палате парламента Франции – признали приемлемой для рассмотрения инициативу ультралевых об импичменте Эмманюэля Макрона, которая не имеет шансов получить достаточно голосов.

Об этом сообщают BFMTV и Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Бюро Нацассамблеи 12 голосами против 10 признало приемлемым запуск процедуры импичмента Макрона по инициативе ультралевой "Непокоренной Франции". После этого должны в течение нескольких недель состояться дебаты в комитете по вопросам законов и в парламентском зале.

В "Непокоренной Франции", собравшей для этого 300 тысяч подписей, после того заявили о своей "победе". Как известно, политсила после отказа Макрона назначать премьера от левых заявила об "украденных выборах" и начала организовывать акции протеста.

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Инициатива не имеет никаких шансов завершиться импичментом президента – для этого было бы необходимо две трети голосов в обеих палатах парламента.

В то же время это первый раз, когда подобное предложение прошло "фильтр" бюро Национальной ассамблеи.

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