Пашинян назвал ОДКБ угрозой для государственности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у Еревана есть слишком много вопросов без ответов по Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) и он видит причины считать ее угрозой для своей государственности.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Armenpress.

"Мы заморозили членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не выполняет свои обязательства по безопасности в отношении Армении, но и потому, что, по нашему мнению, ОДКБ создает угрозы для безопасности Армении, ее будущего существования, суверенитета и государственности", – заявил Пашинян.

При этом он не стал категорически утверждать, что страна выйдет из ОДКБ, но выразил сомнение в том, что Армения когда-нибудь услышит ответы на свои вопросы.

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"Прошло ровно два года с тех пор, как мы расставили акценты, а ответы не просто не прозвучали, а уже понятно, что они не прозвучат... Пока мы не услышим эти ответы, Армения будет все дальше и дальше отдаляться от ОДКБ. Есть такое выражение – точка невозврата. И если мы ее еще не прошли, то есть высокая вероятность, что мы эту точку пройдем", – добавил Никол Пашинян.

В этом же публичном выступлении он не стал исключать, что Армения возьмет курс на вступление в ЕС, если увидит "реальную перспективу".

Напомним, летом Пашинян объявил, что Армения выйдет из ОДКБ, потому что члены организации "не выполняют своих договорных обязательств, а планируют войну против нас с Азербайджаном".

Также Пашинян заявил, что ни он, ни один другой официальный представитель Армении никогда не посетит Беларусь, пока руководителем этой страны является Александр Лукашенко.

После этого Беларусь вызвала посла Армении на встречу в МИД. Позже армянский посол был отозван в Ереван, а посол Беларуси вернулся в Минск.

Детали читайте в статье: Осторожный разрыв с РФ: что означает заявление Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ.