Глава МИД Словакии: Членство Украины в НАТО "создаст больше конфликтов"

Глава Министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар после встречи с украинским визави Андреем Сибигой в Братиславе в среду, 18 сентября, заявил о поддержке членства Украины в ЕС, но разногласия относительно ее вступления в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Pravda.sk.

Бланар сказал журналистам, что нынешний конфликт в Украине не имеет военного решения, и Братислава выступает за скорейший поиск мирного решения.

Он добавил, что Словакия поддерживает амбиции Киева относительно членства в ЕС, но имеет разногласия с Украиной относительно интеграции в НАТО.

Реклама:

"Членство в НАТО создаст больше конфликтов, но мы уважаем право Украины выбирать, куда она хочет идти", – сказал Бланар.

Зато глава украинской дипломатии на это заявил, что путь Украины в НАТО "отвечает интересам обеих наших стран", является гарантией стабильности и "приведет к миру".

Глава МИД Словакии также пообещал, что Словакия продолжит поддерживать территориальную целостность Украины и оказывать гуманитарную помощь – в частности продолжать помогать в разминировании территории Украины и интенсифицировать поставки электроэнергии.

Также Бланар подтвердил предстоящую встречу членов правительств Словакии и Украины, которая запланирована на 7 октября в Ужгороде, Украина.

Напомним, Андрей Сибига отправился в Словакию в рамках первого зарубежного турне после назначения на должность министра иностранных дел.

Предыдущая межправительственная встреча Украины и Словакии состоялась в апреле 2024 года, ее детали – в статье "ЕвроПравды".