Германия передала Украине большой пакет помощи с 22 танками Leopard 1 A5
Германия передала Украине новый пакет военной помощи, куда, среди прочего, вошли два десятка танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч боеприпасов калибра 155 мм.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии, передает "Европейская правда".
Помимо 22 Leopard 1 A5, которые страна передала совместно с Данией, а также 61 тысячи боеприпасов калибра 155 мм, Украина получит:
- пять гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);
- один гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog;
- три самоходные зенитные установки GEPARD с запасными частями;
- две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;
- 10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и казенниками;
- 1 млн боеприпасов к огнестрельному оружию.
В частности, Германия передала Украине 30 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями, а также:
- 20 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;
- 20 беспилотных надводных аппаратов;
- 12 разведывательных беспилотников SONGBIRD;
- шесть Hornet XR.
Также в новом немецком пакете есть:
- три мостоукладочных танка BEAVER с запасными частями;
- одна бронированная инженерная машина DACHS;
- шесть танков разминирования WISENT 1 с запасными частями;
- 16 наземных радиолокационных станций наблюдения;
- две системы самозащиты AMPS для вертолетов;
- два автомобиля охраны границы;
- 112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
- восемь автоцистерн Zetros.
Германия с начала вооруженного нападения России на Украину 24 февраля 2022 года предоставила Украине материально-технические средства со складов Федеральных вооруженных сил на сумму около 5,2 млрд евро.
Кроме того, более 10 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии.
Накануне стало известно, что правительство Германии выделяет дополнительные 50 млн евро на лечение раненых украинских солдат.
Также ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявляла о планах страны предоставить дополнительные 100 млн евро помощи Украине этой зимой.