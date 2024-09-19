Германия передала Украине большой пакет помощи с 22 танками Leopard 1 A5

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, куда, среди прочего, вошли два десятка танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч боеприпасов калибра 155 мм.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии, передает "Европейская правда".

Помимо 22 Leopard 1 A5, которые страна передала совместно с Данией, а также 61 тысячи боеприпасов калибра 155 мм, Украина получит:

пять гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);

один гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog;

три самоходные зенитные установки GEPARD с запасными частями;

две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;

10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и казенниками;

1 млн боеприпасов к огнестрельному оружию.

В частности, Германия передала Украине 30 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями, а также:

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20 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;

20 беспилотных надводных аппаратов;

12 разведывательных беспилотников SONGBIRD;

шесть Hornet XR.

Также в новом немецком пакете есть:

три мостоукладочных танка BEAVER с запасными частями;

одна бронированная инженерная машина DACHS;

шесть танков разминирования WISENT 1 с запасными частями;

16 наземных радиолокационных станций наблюдения;

две системы самозащиты AMPS для вертолетов;

два автомобиля охраны границы;

112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

восемь автоцистерн Zetros.

Германия с начала вооруженного нападения России на Украину 24 февраля 2022 года предоставила Украине материально-технические средства со складов Федеральных вооруженных сил на сумму около 5,2 млрд евро.

Кроме того, более 10 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии.

Накануне стало известно, что правительство Германии выделяет дополнительные 50 млн евро на лечение раненых украинских солдат.

Также ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявляла о планах страны предоставить дополнительные 100 млн евро помощи Украине этой зимой.