Німеччина виділяє 50 млн євро на лікування поранених українських військових
Федеральний уряд Німеччини виділяє додаткові 50 мільйонів євро на лікування поранених українських солдатів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.
"Ми продовжуємо твердо стояти на боці України", – заявив федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер.
"Завдяки цьому рішенню, яке ми зараз знайшли, ми створюємо безпеку для необхідного медичного лікування в Німеччині", – додав він.
За словами глави МВС Ненсі Фезер, на сьогоднішній день Німеччина евакуювала 1173 важкопоранених і травмованих українських солдатів і цивільних осіб та надала їм допомогу в німецьких лікарнях.
"Ця допомога є гуманним актом – і ми продовжуємо надавати її з усіх сил", – каже вона.
У майбутньому витрати на стаціонарне лікування поранених на війні будуть оброблятися і оплачуватися без бюрократичних процедур Федеральним відомством адміністрації.
У липні Німеччина прийняла важкохворих дітей, які раніше перебували на лікуванні у обстріляній росіянами дитячій лікарні "Охматдит".