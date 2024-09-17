Німеччина надасть додатково 100 млн євро допомоги Україні цієї зими

Німеччина планує надати додаткові 100 млн євро допомоги Україні цієї зими.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Молдови, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Агентство зазначило, що Бербок перед початком міністерської конференції в Кишиневі наголосила, що Росія знову планує "зимову війну з метою зробити життя людей в Україні якомога жахливішим".

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

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Як відомо, нещодавно у Єврокомісії заявили, що працюють над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну перед наближенням зими.

Пізніше Єврокомісія анонсувала виділення додаткових 40 млн євро Україні на тлі безперервних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

А уряд Швеції в четвер, 5 вересня, ухвалив рішення скерувати майже 44 млн євро на підтримку тепло– та енергопостачання в Україні.

11 вересня конфедерація фінської промисловості розпочала збір пожертв на енергетичне обладнання та техніку для допомоги Україні.