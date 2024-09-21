Reuters: Иран не передал России пусковые установки для своих баллистических ракет

Вместе с баллистическими ракетами малой дальности Fath-360 Иран не передал России мобильные пусковые установки, необходимые для их запуска.

Об этом агентству Reuters сообщили три информированных источника – европейский дипломат, представитель европейской разведки и американский чиновник, пишет "Европейская правда".

По словам американского собеседника Reuters, Иран не поставил России пусковые установки на момент объявления США о поставках иранских ракет.

Представитель европейской разведки сказал без дополнительных уточнений, что не ожидал предоставления Москве пусковых установок.

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Опрошенные Reuters эксперты назвали несколько причин, по которым Россия не получила пусковые установки к Fath-360.

Одна из них – Москва может планировать модифицировать грузовики для перевозки ракет. Другая – это попытка Тегерана оставить пространство для маневра в переговорах с западными государствами.

На сегодня военная помощь Ирана российской кампании в Украине включает поставки сотен беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия, артиллерийских боеприпасов и широкую поддержку российскому производству БПЛА внутри страны.

Поставка баллистических ракет, которую США официально подтвердили 10 сентября, свидетельствует о дальнейшем углублении военных отношений между Ираном и Россией.

Свои пакеты санкций против Ирана и России уже объявили Великобритания и США. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель передал странам-членам предложение санкций за передачу Ираном баллистических ракет России.