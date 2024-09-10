Блинкен подтвердил передачу Ираном баллистических ракет России: будут санкции

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил во вторник, что Иран передал баллистические ракеты России для использования в Украине, из-за чего новые санкции против Тегерана неизбежны.

Об этом Блинкен сказал журналистам в Лондоне во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Блинкен заявил, что новые санкции будут объявлены позже во вторник, включая меры против иранской государственной авиакомпании Iran Air.

"Мы предупреждали Тегеран публично, мы предупреждали Тегеран частным образом, что этот шаг стал бы опасной эскалацией", – сказал Блинкен.

Реклама:

"Россия уже получила партии этих ракет", – подчеркнул госсекретарь США.

Он добавил, что Россия, скорее всего, использует эти поставки в течение нескольких недель.

На этой неделе иранские официальные лица отрицали, что они отправляли оружие в Россию.

Иран поставляет России ударные беспилотники, но до недавнего времени воздерживался от предложения передачи более мощного вооружения, очевидно, учитывая предупреждения США и Европы о том, что это вызовет волну болезненных санкций.

В Евросоюзе ранее заявили, что союзники поделились с ним информацией о передаче Ираном баллистических ракет России для использования в войне против Украины.

В Совете нацбезопасности Белого дома отмечали, что если Иран передал или передаст России баллистические ракеты, это будет "драматической эскалацией" в поддержке Тегераном войны РФ против Украины.

6 сентября издание WSJ со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран уже передал России баллистические ракеты малой дальности.