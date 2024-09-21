Премьер Дании призывает Европу быть жестче к миграции

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает правильным решение других европейских стран ввести более жесткий контроль в отношении мигрантов или обсуждать соответствующие шаги.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в интервью Bloomberg.

По мнению Фредериксен, европейцы "должны быть достаточно жесткими в отношении миграции" и "должны были изменить правила и законодательство в Европе уже давно".

Она считает, что иммиграция должна быть главным приоритетом Европы, в дополнение к решению проблемы войны в Украине, а правительства европейских стран "несколько поздно" отреагировали на рост потоков мигрантов, что привело к росту уровня радикализации и преступности.

Реклама:

"У нас еще есть время, чтобы это изменить", – говорит премьер Дании.

По ее мнению, Европа должна прежде всего помогать мигрантам еще до того, как они попадут на континент: "Если слишком много людей из-за пределов Европы будут въезжать в Европу, проблемы с отсутствием интеграции будут просто слишком большими и слишком массовыми".

Рост иммиграции стал одной из главных проблем в Европе и привел к росту популярности ультраправых партий и группировок.

Дания уже ввела усиленные пограничные проверки на наземной и морской границах из-за угрозы терроризма со стороны воинствующих исламских группировок и шпионажа со стороны России.

В прошлом месяце она также усилила контроль на границах со Швецией после того, как там участились случаи стрельбы со стороны криминальных группировок.

Соседняя с Данией Германия с начала недели также усилила борьбу с нелегальными мигрантами, распространив контроль на все свои границы.