Премьер Дании: Нужно перестать обсуждать "красные линии" и снять запрет на применение оружия

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что союзники Украины должны прекратить колебаться в вопросе помощи стране в борьбе и позволить использование предоставленного оружия для ударов по России.

Об этом она заявила в интервью Bloomberg, передает "Европейская правда".

Фредериксен считает, что стоит прекратить дискуссию о "красных линиях".

"Во время этой войны было бы ошибкой вести публичную дискуссию о "красных линиях", поскольку это просто даст россиянам слишком хорошие козыри в руки", – говорит она.

Реклама:

Она напомнила, что сейчас постоянно ведутся дискуссии о том, можно ли это сделать.

"Было бы очень хорошо прекратить задержки, которые были. И я думаю, что ограничения на применение оружия следует снять", – сказала Фредериксен.

Также министр не считает, что снятие запрета на удары по территории РФ сделает союзников участниками войны и приведет к эскалации на фронте.

"Мое предложение: давайте закончим обсуждение "красных линий"... Важнейшая "красная линия" уже перейдена. И это произошло, когда россияне вошли в Украину. Поэтому я не приму это условие и никогда не позволю никому из России решать, что правильно делать в НАТО, в Европе или в Украине", – сказала министр.

Напомним, 20 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о поступлении на счета Минобороны 40,7 млн евро из пакета помощи от Дании в украинское производство.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее поддержал разрешение на дальнобойные удары Украины, скептически оценив установленные Владимиром Путиным "красные линии".

По информации The Times, Соединенные Штаты и Великобритания якобы готовятся предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, но такое объявление не будет публичным, чтобы сохранить элемент неожиданности для России.

Читайте также: Недалекобойное решение Байдена: почему Запад медлит с разблокировкой ударов по России.