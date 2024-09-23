Прем'єрка Данії: Потрібно перестати обговорювати "червоні лінії" та зняти заборону на застосування зброї

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що союзники України повинні припинити вагатися щодо допомоги країні у боротьбі і дозволити використання наданої зброї для ударів по Росії.

Про це вона заявила d інтерв’ю Bloomberg, передає "Європейська правда".

Фредеріксен вважає, що варто припинити дискусію про "червоні лінії".

"Під час цієї війни було б помилкою вести публічну дискусію про "червоні лінії", оскільки це просто дасть росіянам занадто хороші козирі в руки", – зазначила очільниця данського уряду.

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Вона нагадала, що наразі постійно точаться дискусії про те, "чи можна це зробити?".

"Було б дуже добре припинити затримки, які були. І я думаю, що обмеження на застосування зброї слід зняти", – сказала Фредеріксен.

Також міністерка не вважає, що зняття заборони на удари по території РФ зробить союзників учасниками війни й призведе до ескалації на фронті.

"Моя пропозиція: закінчімо обговорення "червоних ліній"... Найважливішу "червону лінію" вже перейдено. І це сталося, коли росіяни увійшли в Україну. Тому я не прийму цю передумову і ніколи не дозволю нікому з Росії вирішувати, що правильно робити в НАТО, в Європі чи в Україні", – сказала міністерка.

Нагадаємо, 20 вересня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про надходження на рахунки Міноборони 40,7 млн євро з пакета допомоги від Данії в українське виробництво.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше підтримав дозвіл на далекобійні удари України, скептично оцінивши встановлені Владіміром Путіним "червоні лінії".

За інформацією The Times, Сполучені Штати та Велика Британія нібито готуються надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по російській території, але таке оголошення не буде публічним, аби зберегти елемент несподіванки для Росії.

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