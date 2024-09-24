Нидерланды выделяют Украине 209,5 млн евро на восстановление критической инфраструктуры

Нидерланды объявили о новом пакете поддержки для Украины в размере 209,5 млн евро, который будет направлен на восстановление критической инфраструктуры.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Каспар Велдкамп, передает "Европейская правда".

Велдкамп анонсировал новый пакет поддержки Украины размером 209,5 млн евро. По его словам, он будет направлен на восстановление критической инфраструктуры, в том числе через ЕБРР, и оказание гуманитарной помощи.

Кроме этого, Нидерланды внесут 45 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины и будут финансировать поставки необходимого оборудования.

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Велдкамп заявил, что украинцы готовятся к одной из самых суровых зим, и для того "чтобы Украина выдержала – ей нужна энергия".

"На сегодняшней встрече с министрами иностранных дел стран G7 и партнерами, включая (министра иностранных дел. – Ред.) Андрея Сибигу, я подчеркнул, что мы должны объединить усилия, чтобы обеспечить это", – добавил министр.

Как известно, министры иностранных дел стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины перед лицом атак РФ на энергетическую инфраструктуру и призвали мировое сообщество увеличить помощь стране.

В начале сентября Европейская комиссия анонсировала выделение дополнительных 40 млн евро Украине на фоне непрекращающихся российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Недавно посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что в Евросоюзе считают, что Украину с разбитой обстрелами энергосистемой ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.

Смотрите полное интервью с Катариной Матерновой о подготовке к зиме, деньгах на оружие и вступлении в ЕС.