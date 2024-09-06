Еврокомиссия выделяет 40 млн евро Украине для подготовки к зиме

Европейская комиссия анонсировала выделение дополнительных 40 млн евро Украине на фоне непрерывных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом заявил комиссар ЕС по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич, передает "Европейская правда".

В заявлении акцентировано, что несмотря на непрерывные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, Еврокомиссия увеличивает финансирование гуманитарной помощи украинцам, выделив дополнительно 40 млн евро.

Основная цель этого финансирования – помочь Украине подготовиться к холодным зимним месяцам.

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Отмечается, что из этой суммы 35 млн выделено на гуманитарные проекты в Украине, а остальные 5 млн – на поддержку украинских беженцев и общин, которые их принимают в Молдове.

"Вместе со своими гуманитарными партнерами ЕС стремится отремонтировать поврежденные здания, обеспечить электро– и теплоснабжение, а также предоставить убежище тем, кто в нем больше всего нуждается", – говорится в заявлении.

Как известно, Россия в течение весны и лета 2024 года уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине, а с мая 2024 года в стране возобновились веерные отключения, которых не было с февраля 2023 года.

26 августа Россия осуществила очередную массированную ракетно-дронную атаку на Украину, в результате чего четыре энергоблока АЭС временно отключились от сети.

Позже, 4 сентября утром Россия массированно атаковала Украину, в результате чего, по последним данным, во Львове погибли семь человек, из них трое – дети. В больницах города находятся 26 человек, из них 10 – в тяжелом состоянии.

Тогда стало известно, что Польша планирует в ближайшее время составить план помощи Львову, в частности относительно реконструкции поврежденных зданий, а немецкий Фрайбург решил передать 100 тысяч евро Львову, с которым является городом-побратимом, для помощи в устранении последствий российского обстрела