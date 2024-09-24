Bloomberg: Союзники не советуют ждать прорыва от "плана победы" Зеленского

Некоторые западные чиновники пытаются снизить ожидания от представления "плана победы" президента Владимира Зеленского на этой неделе в США, говоря, что не видят в нем прорыва.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда"

Один человек, знакомый с разговорами Зеленского с иностранными лидерами, сказал, что в так называемом "плане победы" президента не было настоящих сюрпризов и он не меняет ситуацию кардинально.

Другой собеседник назвал план "списком желаний".

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По крайней мере один из союзников, по словам двух источников, предположил, что настало время для нового раунда работы с Владимиром Путиным – то ли со стороны Зеленского, то ли других стран.

Западные страны также начинают беспокоиться о собственной безопасности, поскольку Россия продолжает производство оружия, которое может иметь влияние за пределами Украины.

Зеленский представляет свой план на полях ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Один из чиновников сказал, что, хотя союзники хотят поддерживать Украину столько, сколько потребуется, Зеленскому нужно уточнить, как может выглядеть мир.

Зеленский заявил журналистам в пятницу, что этот план имеет целью усилить позицию Украины на предстоящих дипломатических переговорах с Россией.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в понедельник в Нью-Йорке, что план направлен на получение приглашения присоединиться к НАТО, и призвал партнеров игнорировать угрозы эскалации со стороны России.

Не имея никаких признаков того, что Кремль планирует отступить, союзники также обсуждают возможность обратиться к Путину непосредственно накануне встречи G20 в Бразилии, запланированной на ноябрь, по словам одного из источников.

Американские чиновники пытались развеять надежды на то, что они одобрят просьбу Киева об использовании ракет США дальнего радиуса действия для поражения целей в глубине российской территории.

Напомним, Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией Конгресса США в Нью-Йорке говорил о ситуации на фронте и элементах "плана победы".

Кроме того, Зеленский заявил, что считает войну с Россией "ближе к концу", чем многие думают, и призвал союзников укреплять украинскую армию.