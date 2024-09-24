Зеленский рассказал членам Конгресса США о ситуации на фронте и "плане победы"

Президент Владимир Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией Конгресса США в Нью-Йорке говорил о ситуации на фронте и элементах "плана победы".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Офисе президента.

На встрече присутствовали члены Сената Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи и член Палаты представителей Грегори Микс.

"Мы благодарны за поддержку обеим партиям и обеим палатам Конгресса США, президенту Байдену. И, конечно, мы здесь, чтобы поблагодарить ваш народ", – сказал Зеленский.

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Он подробно рассказал о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области, потребностях украинских воинов и важности своевременной поставки оборонных пакетов.

Отдельное внимание уделили "плану победы", который уже на этой неделе Зеленский представит президенту ДжоБайдену, Конгрессу США и обоим кандидатам в президенты.

"Это очень конкретный план, как усилить Украину без каких-либо решений или давления России. Этот план не зависит от любых решений Путина", – добавил президент.

Во время встречи также обсудили перспективы реализации проектов по восстановлению. Накануне зимы одним из ключевых направлений является усиление украинской энергетической системы. Кроме того, Зеленский отметил, что важно усиливать санкции против РФ.

Как сообщалось, Зеленский считает, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на самом деле не знает, как остановить войну в Украине.

Как известно, Трамп неоднократно заявлял, что знает, как завершить войну в Украине. На дебатах с вице-президентом Камалой Харрис уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.