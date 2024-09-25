Греция и Турция рассматривают возможность проведения переговоров по морским зонам

Греция и Турция изучат, могут ли они начать переговоры по демаркации своих морских зон.

Об этом заявило в среду Министерство иностранных дел Греции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Соседние Греция и Турция, союзники по НАТО, но исторические враги, десятилетиями враждуют по целому ряду вопросов – от воздушного пространства до морской юрисдикции в восточном Средиземноморье и этнически разделенного Кипра.

Соглашение о том, где начинаются и заканчиваются их морские зоны, важно для определения прав на возможные запасы газа и схемы энергетической инфраструктуры.

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В последние годы напряженность уменьшилась, и обе страны договорились в прошлом году перезагрузить свои отношения, пообещав держать открытыми каналы связи и работать над вопросами, которые их разъединяли.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Тайип Эрдоган встретились во вторник на полях ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и обсудили двусторонние связи, согласно заявлениям администрации турецкого президента и министерства иностранных дел Греции.

"Оба лидера поручили министрам иностранных дел изучить, есть ли благоприятные условия для начала переговоров о демаркации континентального шельфа и исключительной экономической зоны", – заявил министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис.

Министры иностранных дел двух стран начнут подготовку к встрече на высоком уровне, которая состоится в Анкаре в январе, сообщили в офисе греческого премьер-министра.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в декабре прошлого года впервые за шесть лет прибыл в Грецию с визитом, что, как надеются обе страны, может перезагрузить отношения после многих лет напряженности.