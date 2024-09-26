Более 30 стран и ЕС приняли декларацию по восстановлению и реконструкции Украины

В Нью-Йорке состоялась встреча в формате "Группа семи" + Украина, во время которой более 30 стран и Европейский Союз приняли Совместную декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Офисе президента.

Во время принятия Совместной декларации выступили президент Украины Владимир Зеленский, президент США Джо Байден, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В сообщении Белого дома это мероприятие называют "историческим".

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Джо Байден отметил, что эту декларацию обнародуют, чтобы засвидетельствовать поддержку Украины сейчас и в будущем.

"Я полон решимости обеспечить, чтобы Украина имела то, что ей нужно для победы и борьбы за свое выживание. Завтра я объявлю ряд действий для ускорения поддержки украинских военных", – заявил президент США.

Он также отметил, что страны-партнеры помогут Украине перейти от экономической устойчивости к экономическому возрождению. По словам Байдена, на восстановление страны будут работать доходы от замороженных российских активов.

Зеленский отметил, что это совместное обязательство будет способствовать восстановлению Украины. Оно предусматривает координацию соответствующих усилий через Украинскую платформу доноров. Президент акцентировал, что эта поддержка должна стать ощутимой уже в этом году.

"Это свидетельствует о нашем общем взгляде на жизнь – мы защищаем людей, и мы обеспечиваем людям возможность жить. И абсолютно оправдано, что те, кто помогает нам выстоять сейчас, первыми – вместе с Украиной – получат пользу от масштабного восстановления", – подчеркнул он.

"Главные пункты декларации: всестороннее содействие восстановлению Украины на ее пути к членству в ЕС, координация поддержки через Украинскую платформу доноров, предоставление до конца года дополнительной финансовой поддержки на сумму около 50 млрд долл. США за счет доходов от замороженных российских активов, часть из которых направят на оборонные нужды", – сообщили в ОП.

Подписанты четко заявили, что благодаря коллективной поддержке украинской реконструкции и восстановления они обеспечат, чтобы Россия не смогла достичь своих целей, а также сделают все, чтобы после окончания войны Украина имела устойчивую к российским угрозам экономику.

Совместная декларация открыта для подписания.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский провел на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу президентом США Джо Байденом.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Зеленский во время визита в США будет иметь две встречи с Байденом.