Канада рассматривает возможность предоставления Украине дополнительной поддержки, в частности БпЛА

Канада рассматривает возможность предоставления Украине дополнительной критически важной и срочно необходимой поддержки, в частности беспилотников и обучения пилотов истребителей.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече в формате "Группа G7+ Украина" по восстановлению Украины в Нью-Йорке в среду, передает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.



"Мы предоставляем Украине 500 миллионов долларов в виде нового пакета военной помощи, о котором я объявил на саммите НАТО в июле, и рассматриваем другие направления критически важной и срочно необходимой поддержки, такие как беспилотники, артиллерия, бронетехника и подготовка пилотов истребителей", – сказал Трюдо.



Он также заверил, что Канада поддерживает постоянные дипломатические усилия Украины по достижению справедливого и прочного мира, в частности, с помощью формулы мира. Кроме этого, Канада намерена продолжать работать с Украиной и партнерами, чтобы предоставить всю необходимую поддержку для достижения победы над российской агрессией.



Также Канада будет продолжать работать с партнерами по G7, чтобы создать механизм для выделения Украине $50 млрд в рамках программы чрезвычайных кредитов для ускорения роста доходов



По словам Трюдо, Канада будет продолжать поддерживать видение Украины по ее восстановлению и реконструкции. "Учитывая масштаб необходимых инвестиций, привлечение государственных и донорских средств также будет необходимым для мобилизации значительных частных инвестиций и максимального использования имеющегося финансирования", – подчеркнул Трюдо.



Он напомнил, что с 2025 года Канада примет председательство в G7, и продолжит следить за тем, чтобы все государства-участники выполняли свои обязательства по поддержке Украины в ее долгосрочных потребностях в самообороне, устойчивости и реконструкции.

Как сообщалось, в Канаде 30-31 октября состоится конференция по четвертому пункту "формулы мира", которая будет касаться освобождения пленных и депортированных украинцев.