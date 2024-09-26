СМИ: В Пентагоне призывали передать Украине снаряды с белым фосфором, но у Байдена были против

Чиновники Пентагона рекомендовали предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором для использования на поле боя, однако Белый дом несколько раз отклонял эту идею.

Об этом сообщило издание NBC News со ссылкой на трех американских чиновников, передает "Европейская правда".

Издание рассказало, что оборонное ведомство США рекомендовало предоставить Украине снаряды с белым фосфором в рамках нескольких пакетов помощи для маскировки войск с помощью света и дыма, который возникает при использовании таких боеприпасов.

Собеседники отметили, что если это решение будет принято – такие боеприпасы не будут указаны в перечне содержимого пакета военной помощи, как это было с предыдущим оружием и боеприпасами, которые США присылали Украине, но не объявляли об этом публично.

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В то же время двое чиновников сказали, что опасения вокруг белого фосфора, связанные с тем, что он может навредить гражданскому населению, удержали чиновников администрации президента США Джо Байдена от одобрения этой рекомендации.

Как известно, украинские власти неоднократно обвиняли Россию в использовании фосфорных бомб в войне против Украины, в частности по Краматорску в марте 2022 года, а также против украинских бойцов на заводе "Азовсталь" в Мариуполе в мае того же года.

В течение апреля 2024 года российские оккупанты применили по украинским военным 444 боеприпаса с содержанием опасных химических веществ.

В среду, 25 сентября, США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму $375 млн.

Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Владимиром Зеленским анонсировал увеличение помощи, СМИ сообщают о пакетах помощи оружием на $8 млрд.

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