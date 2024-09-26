Байден анонсировал увеличение помощи Украине, СМИ пишут об оружии на $8 млрд

Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским анонсировал увеличение помощи, СМИ сообщают о пакетах помощи оружием на $8 млрд.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Белого дома, также об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

"Президент Байден проинформировал президента Зеленского о том, что он распорядился об увеличении безопасности помощи Украине со стороны США, о чем будет публично объявлено завтра, и что это поможет Украине одержать победу", – заявили в Белом доме после встречи Байдена и Зеленского.

Как стало известно Reuters от чиновников, Соединенные Штаты планируют объявить о предоставлении Украине военной помощи на сумму более 8 миллиардов долларов в четверг во время визита Зеленского в Вашингтон.

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В частности, администрация президента Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы позволить ей использовать 5,6 миллиарда долларов военной помощи Украине до 30 сентября – конца федерального финансового года, когда истекает срок действия полномочий президента на изъятие вооружений из запасов Пентагона.

Белый дом намерен уведомить Конгресс о том, что будет объявлено о сокращении запасов американского оружия на 5,6 миллиарда долларов. Содержание этого пакета все еще не принято, отметили чиновники.

В этом месяце агентство Reuters сообщило, что администрация Байдена рассматривает запасной план, согласно которому она объявит о планах поставок для Украины, но с удлиненным сроком доставки оружия и оборудования, что позволит более постепенно передавать ресурсы Украине, не нарушая крайнего срока – 30 сентября.

Второе объявление, запланированное на четверг, будет касаться помощи на сумму 2,4 миллиарда долларов в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины", которая позволяет администрации покупать оружие для Украины у компаний, а не брать его из американских запасов.

Эта помощь будет включать боеприпасы, оружие для борьбы с беспилотниками и материалы для поддержки производства боеприпасов в Украине, сообщил один из американских чиновников.

Кроме того, в среду США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 375 миллионов долларов.

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