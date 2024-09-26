Греция планирует продолжить строить забор на границе, с деньгами ЕС или без

Правительство Греции планирует продолжить реализацию своего плана строительства нового забора на границе с Турцией для предотвращения нелегальной миграции, с финансированием ЕС или без него, в то время как Европейская комиссия настаивает на необходимости внедрения более разумных решений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Афины опасаются, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может вызвать новые миграционные волны.

Строительство забора на северо-восточной сухопутной границе с Турцией началось в 2012 году, и с тех пор его расширяли за счет национальных финансовых ресурсов.

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Вопрос снова встал после того, как Германия решила занять более жесткую позицию по миграции, и политики в Берлине призвали страны первой линии, такие как Греция, усилить защиту внешних границ Европы.

В свете новых событий Афины вновь обратились к ЕС с просьбой профинансировать расширение забора.

"Новый забор будет построен, с Европой или без нее", – заявил недавно премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Однако Европейская комиссия настаивает на том, что она выступает против финансирования строительства заборов, в то же время признавая, что национальные правительства лучше знают, как защитить свои границы.

"Государства-члены должны защищать внешние границы ЕС. Они лучше всего могут определить, как это сделать на практике способом, полностью соответствующим законодательству ЕС, включая соблюдение фундаментальных прав", – заявил Euractiv представитель Европейской комиссии.

Представитель ЕС добавил, что Комиссия считает, что эффективное управление внешними границами является приоритетом для Союза и что необходимо применять комплексный подход.

"Основное внимание должно быть сосредоточено на разумных решениях, которые поддерживают реализацию европейского интегрированного управления границами, таких как интегрированные, совместимые и адаптированные системы наблюдения", – отметил представитель ЕС.

Греческие власти сообщили об увеличении миграционных волн из Турции в 2024 году по сравнению с прошлым годом, но отмечают, что они в основном поступают с моря, а не с сухопутной границы с Турцией.

Многие указывают на то, что политическая стабильность между Турцией и Грецией будет ключевым фактором для удержания миграционных волн под контролем, и Афины работают над достижением этой цели.

Ранее на этой неделе Мицотакис провел 30-минутную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, во время которой они оба договорились продолжить работу по ликвидации сетей контрабандистов.