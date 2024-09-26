У Орбана намекнули, что Венгрия не стала бы обороняться, как Украина

Политдиректор и близкий советник венгерского премьера Балаж Орбан поднял волну возмущения среди венгров своим заявлением о том, что Венгрия в 1956 году не стала бы вести оборонительную войну по примеру Украины, поскольку это "безответственно".

Как пишет "Европейская правда", об этом Балаж Орбан общался с журналистом Mandiner, его цитирует издание Telex.

Соратник Виктора Орбана сказал, что если вспомнить о 1956 годе, на который пришлось подавление советскими войсками восстания в Будапеште, то "мы, наверное, не сделали бы того, что сделал президент Зеленский 2,5 года назад, потому что это безответственно".

"Он поставил свою страну в состояние оборонительной войны, столько людей погибло, столько территорий было потеряно", – сказал Балаж Орбан.

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Он добавил, что это было суверенное решение украинцев, на которое они имели полное право. "Но если бы нас спросили, мы бы не советовали этого", – добавил он.

"Потому что мы поняли, что здесь надо быть осторожными, и надо быть осторожными с очень ценными венгерскими жизнями. Нельзя просто так разбрасываться ими на глазах у других", – заявил политдиректор Виктора Орбана.

Отвечая на вопрос журналиста, что произошло бы, если бы США помогли Венгрии в 1956 году, Балаж Орбан сказал, что, по его мнению, это привело бы к Третьей мировой войне.

"Мы могли бы победить, а могли бы и не победить, соседние страны могли бы быть с нами, а могли бы быть против нас", – сказал он.

Впоследствии в своем Facebook Балаж Орбан добавил, что Венгрия не видит смысла украинско-российской войны.

"Погибли сотни тысяч людей, потеряно сотни тысяч квадратных километров территории и уничтожена страна. Почему так? Ни за что. Война никогда не должна была начинаться или должна была закончиться раньше дипломатическими средствами. Всем было бы намного лучше", – заявил советник венгерского премьера.

Эти заявления Балажа Орбана критики восприняли как намек на то, что в случае нападения Венгрия не стала бы вести оборонительную войну.

Венгерские власти и Орбан в частности являются открытыми критиками военной помощи Украине и продолжают поддерживать отношения с Россией. В июле премьер Венгрии даже отправился в Москву "договариваться о мире".

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