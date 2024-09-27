Дуда считает, что исторические проблемы с Украиной надо решать не путем шантажа

В проблемных исторических вопросах между Польшей и Украиной должен произойти "прорыв", однако не в результате "шантажа", поскольку это "ничего хорошего" не принесет.

Такое мнение высказал в интервью Polsat News президент Польши Анджей Дуда, передает "Европейская правда".

Дуда отметил, что во время визита в Нью-Йорк на 79-ю сессию Генассамблеи ООН в штаб-квартире Организации он провел короткую встречу с президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, лидеры стран "перекинулись несколькими словами", в частности обсудили ситуацию на фронте, при этом они не касались в разговоре темы Волынской трагедии.

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Однако, Дуда отметил, что ранее неоднократно обсуждал этот вопрос с Зеленским.

Польский президент отметил, что результатом этих разговоров было, в частности, совместное участие двух лидеров в экуменическом богослужении в кафедральном соборе в Луцке (в июле 2023 года – ред.), где чествовали жертв Волынской трагедии.

"Это стало результатом спокойной и очень взвешенной работы над этим вопросом", – подчеркнул он.

Также он рассказал, что вопрос эксгумации жертв был предметом его разговора с Зеленским во время его визита в Киев на годовщину независимости Украины.

"Я надеюсь, что до конца моего президентства будет какой-то прорыв в этом вопросе. С другой стороны, я не хотел бы, чтобы это происходило путем шантажа, который, по моему мнению, не принесет хороших результатов", – сказал он.

Издание напомнило, что некоторые польские политики, в частности, глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш, считают, что без выяснения прошлого не может быть и речи о вступлении Украины в ЕС.

По словам Дуды, "этот вопрос надо решать другим способом, а не угрозами блокировать интеграцию Украины с Западом".

"Блокирование интеграции Украины с Западом является одной из причин, почему Путин напал на Украину. Поэтому вписывать себя в отношения с Украиной таким образом – это в определенной степени идти по пути Путина", – подытожил он.

Ранее Дуда уже заявлял, что если кто-то говорит, что собирается заблокировать вступление Украины в Европейский Союз, он тем самым вписывается в политику кремлевского правителя Владимира Путина.

Недавно стало известно, что польский МИД якобы планирует использовать евроинтеграционные стремления Украины как инструмент давления на Киев в ближайшие месяцы – в частности в вопросах эксгумаций жертв Волынской трагедии.

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