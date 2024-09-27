Дуда вважає, що історичні проблеми з Україною треба вирішувати не шляхом шантажу

У проблемних історичних питаннях між Польщею й Україною має статися "прорив", проте не у результаті "шантажу", оскільки це "нічого доброго" не принесе.

Таку думку висловив у інтервʼю Polsat News президент Польщі Анджей Дуда, передає "Європейська правда".

Дуда зазначив, що під час візиту до Нью-Йорка на 79-ту сесію Генасамблеї ООН у штаб-квартирі Організації він провів коротку зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

За його словами, лідери країн "перекинулися кількома словами", зокрема обговорили ситуацію на фронті, водночас вони не торкалися у розмові теми Волинської трагедії.

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Однак, Дуда зазначив, що раніше неодноразово обговорював це питання із Зеленським.

Польський президент зауважив, що результатом цих розмов була, зокрема, спільна участь двох лідерів в екуменічному богослужінні у кафедральному соборі в Луцьку (у липні 2023 року – ред.), де вшановували жертв Волинської трагедії.

"Це стало результатом спокійної і дуже зваженої роботи над цим питанням", – підкреслив він.

Також він розповів, що питання ексгумації жертв було предметом його розмови із Зеленським під час його візиту до Києва на річницю незалежності України.

"Я сподіваюся, що до кінця мого президентства буде якийсь прорив у цьому питанні. З іншого боку, я не хотів би, щоб це відбувалося шляхом шантажу, який, на мою думку, не принесе добрих результатів", – сказав він.

Видання нагадало, що деякі польські політики, зокрема, глава Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш, вважають, що без з'ясування минулого не може бути й мови про вступ України до ЄС.

За словами Дуди, "це питання треба вирішувати в інший спосіб, а не погрозами блокувати інтеграцію України із Заходом".

"Блокування інтеграції України із Заходом є однією з причин, чому Путін напав на Україну. Тому вписувати себе у відносини з Україною таким чином – це певною мірою йти шляхом Путіна", – підсумував він.

Раніше Дуда вже заявляв, що якщо хтось каже, що збирається заблокувати вступ України до Європейського Союзу, він тим самим вписується у політику кремлівського правителя Владіміра Путіна.

Нещодавно стало відомо, що польське МЗС начебто планує використати євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на Київ у найближчі місяці – зокрема в питаннях ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Читайте також в інтерв'ю "ЄвроПравді" про погляди з України та Польщі на новий виток історичних суперечок між країнами, а також статтю Варшава посилює тиск: як вже змінилися відносини України та Польщі.