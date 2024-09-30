В Варшаве вандалы повредили известную статую на набережной Вислы

В польской столице Варшаве неизвестные вандалы нарисовали лозунг на постаменте известной статуи русалки на набережной Вислы.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

На постаменте скульптуры над Вислой оставили надпись "Против всех империй" и обведенную кругом букву А, которая считается символом анархистов.

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В полиции считают, что действия совершены в ночь на воскресенье.

"Полиция провела следственные действия и принимает меры, направленные на задержание злоумышленников", – прокомментировал представитель полиции Варшавы Рафал Рутковский.

В марте скульптура также пострадала от вандализма, на этот раз – активистов инициативы "Последнее поколение", которые облили ее оранжевой краской.

Известная статуя Русалочки в Копенгагене также время от времени страдает от вандалов, в прошлом году ее разрисовали российским флагом.

А статуя русалки на площади в рыбацком поселке на юге Италии вызвала скандал из-за своей "чрезмерной провокативности".