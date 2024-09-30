У Варшаві вандали пошкодили відому статую на набережній Вісли

У польській столиці Варшаві невідомі вандали намалювали гасло на постаменті відомої статуї русалки на набережній Вісли.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

На постаменті скульптури над Віслою залишили напис "Проти всіх імперій" та обведену колом літеру А, що вважається символом анархістів.

У поліції вважають, що дії скоєні в ніч на неділю.

Реклама:

"Поліція провела слідчі дії і вживає заходів, спрямованих на затримання зловмисника чи зловмисників", – прокоментував представник поліції Варшави Рафал Рутковський.

У березні скульптура також постраждала від вандалізму, того разу – активістів ініціативи "Останнє покоління", які облили її помаранчевою фарбою.

Відома статуя Русалоньки у Копенгагені також час від часу потерпає від вандалів, минулого року її розмалювали кольорами російського прапора.

А статуя русалки на площі в рибальському селищі на півдні Італії спричинила скандал через свою "надмірну провокативність".