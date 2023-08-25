Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о риске победы ультраправой Марин Ле Пен на следующих выборах президента в 2027 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью газете La Voix du Nord и радио RTL, информирует Reuters.

По его словам, через пять лет победа Ле Пен на президентских выборах "вполне вероятна".

Агентство отмечает, что Дарманена также называют потенциальным кандидатом на выборах президента Франции в 2027 году.

"Если мы позволим значительной части рабочего класса и среднего класса перейти к Марин Ле Пен, класс управленцев не поддержит нас во втором туре", – убежден глава французского МВД, который пока не сказал, будет ли он баллотироваться на выборах 2027 года.

Министр добавил, что "этот аспект общества имеет решающее значение", а также "может привести Марин Ле Пен к победе в 2027 году, а не вопрос миграции".

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон не может баллотироваться на выборах 2027 года после двух сроков. Потенциальные кандидаты из правоцентристского и консервативного лагеря, включая Дарманеном, а также министр финансов Брюно Ле Мэр, уже позиционируют себя как потенциальные участники следующих выборов.

Ранее Ле Пен отвергла обвинения в том, что кредит в 9,4 миллиона евро, который политсила оформила в российском банке в 2014 году, повлиял на ее взгляды или деятельность.

Лидер "Национального объединения" последовательно поддерживала противоправную аннексию части территории Украины, однако в 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, вдруг заявила, что Москва "нарушила украинский суверенитет".

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