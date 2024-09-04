Премьер Канады неожиданно потерял партнера по коалиции, вырос риск досрочных выборов

Новая демократическая партия Канады объявила о расторжении коалиционного соглашения с правительством меньшинства во главе с Джастином Трюдо, подпитывая спекуляции относительно возможных досрочных выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Reuters.

Лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх заявил, что разрывает заключенное с Либеральной парией Трюдо соглашение от 2022 года, в котором его депутаты согласились поддерживать инициативы правительства в обмен на принятие своих отдельных инициатив, в частности увеличение социальных выплат.

По словам Сингха, Трюдо не способен противостоять консерваторам, которые находятся в оппозиции.

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"Либералы слишком слабы, слишком эгоистичны и слишком преданы корпоративным интересам, чтобы бороться за людей. Они не могут быть изменением – они не могут восстановить надежду", – сказал лидер новых демократов.

Сингх объявил о решении разорвать договоренность с либералами Трюдо в видеообращении и пока не объяснял своего решения СМИ. Поэтому непонятно, означает ли его заявление принципиальный отказ поддерживать правительство вообще.

Премьер Канады в свою очередь пообещал продолжать работу и сотрудничать с Новой демократической партией, а также отверг возможность досрочных выборов.

"Выборы состоятся в следующем году, надеюсь, не раньше следующей осени, потому что тем временем мы будем работать для канадцев", – сказал Трюдо журналистам во время остановки в Ньюфаундленде и Лабрадоре.

Партии Джастина Трюдо не хватает 10 мест для большинства, поэтому с последних выборов 2021 года он возглавлял правительство меньшинства, а позже – полагался на поддержку Новой демократической партии.

Популярность Трюдо, который находится на посту премьера с 2015-го, постепенно снижается под бременем внутренних проблем, зато Консервативная партия Канады, по данным последних опросов, победит на следующих выборах в парламент.

Осенью правительство Канады должно представить новый проект бюджета, и если парламент его отклонит, это может дать старт досрочным выборам, отмечает Reuters.

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