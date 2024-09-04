Прем’єр Канади несподівано втратив партнера по коаліції, зріс ризик дочасних виборів

Нова демократична партія Канади оголосила про розірвання коаліційної угоди з урядом меншості на чолі з Джастіном Трюдо, піджививши спекуляції стосовно можливих дострокових виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Reuters.

Лідер Нової демократичної партії Джагміт Сінгх заявив, що розриває укладену з Ліберальною парією Трюдо угоду від 2022 року, в якій його депутати погодились підтримувати ініціативи уряду в обмін на ухвалення своїх окремих ініціатив, зокрема збільшення соціальних виплат.

За словами Сінгха, Трюдо не здатен протистояти консерваторам, які перебувають в опозиції.

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"Ліберали занадто слабкі, занадто егоїстичні і занадто віддані корпоративним інтересам, щоб боротися за людей. Вони не можуть бути зміною – вони не можуть відновити надію", – сказав лідер нових демократів.

Сінгх оголосив про рішення розірвати домовленість із лібералами Трюдо у відеозверненні й поки не пояснював свого рішення ЗМІ. Тому незрозуміло, чи означає його заява принципову відмову підтримувати уряд узагалі.

Прем’єр Канади своєю чергою пообіцяв продовжувати роботу та співпрацювати з Новою демократичною партією, а також відкинув можливість дострокових виборів.

"Вибори відбудуться наступного року, сподіваюся, не раніше наступної осені, тому що тим часом ми будемо працювати для канадців", – сказав Трюдо журналістам під час зупинки в Ньюфаундленді і Лабрадорі.

Партії Джастіна Трюдо не вистачає 10 місць для більшості, тож із останніх виборів 2021 року він очолював уряд меншості, а пізніше – покладався на підтримку Нової демократичної партії.

Популярність Трюдо, який перебуває на посаді прем’єра з 2015-го, поступово знижується під тягарем внутрішніх проблем, натомість Консервативна партія Канади, за даними останніх опитувань, переможе на наступних виборах до парламенту.

Восени уряд Канади повинен подати новий проєкт бюджету, і якщо парламент його відхилить, це може дати старт достроковим виборам, зазначає Reuters.

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