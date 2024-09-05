Столтенберг: Украина многого достигла во время Курской операции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина достигла "многого" во время операции в Курской области РФ.

Соответствующее заявление, которое приводит Reuters, генсек НАТО сделал во время визита в Осло, сообщает "Европейская правда".

В то же время, по словам Столтенберга, трудно сказать, как ситуация будет развиваться дальше.

"Только украинцы могут сделать необходимый сложный выбор, например, относительно того, где развернуть свои силы и какой тип войны является уместным в этой ситуации", – сказал он.

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По словам генсека НАТО, Украина имеет право на самооборону, в том числе с помощью ракет большой дальности, которые могут достигать военных целей на территории России.

"Я рад, что многие страны НАТО предоставили такую возможность, а те, которые все еще имеют ограничения, смягчили их, чтобы Украина могла защитить себя", – добавил Столтенберг.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил мнение, что благодаря операции в Курской области Украина может получить лучшие позиции для переговоров с Россией.

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