Столтенберг: Україна багато чого досягла під час Курської операції

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна досягла "багато чого" під час операції у Курській області РФ.

Відповідну заяву, яку наводить Reuters, генсек НАТО зробив під час візиту до Осло, повідомляє "Європейська правда".

Водночас, за словами Столтенберга, важко сказати, як ситуація буде розвиватися далі.

"Тільки українці можуть зробити необхідний складний вибір, наприклад, щодо того, де розгорнути свої сили і який тип війни є доречним у цій ситуації", – сказав він.

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За словами генсека НАТО, Україна має право на самооборону, в тому числі за допомогою ракет великої дальності, які можуть досягати військових цілей на території Росії.

"Я радий, що багато країн НАТО надали таку можливість, а ті, які все ще мають обмеження, пом'якшили їх, щоб Україна могла захистити себе", – додав Столтенберг.

Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив думку, що завдяки операції у Курській області Україна може отримати кращі позиції для переговорів з Росією.

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