Міністр оборони Естонії: Україна на Курщині виборює козирі для переговорів з РФ

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що своєю операцією у Курській області Україна може отримати кращі позиції для переговорів з РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

Певкур стверджує, що своєю операцією на Курщині Україна показала здатність воювати і те, що Росія не така могутня, як багато хто вважає.

"Я вважаю, що на Курщині ви показали здатність воювати. Україна довела, що ви маєте живу силу і техніку для того, щоби за нагоди повернути контроль на українській землі, і не тільки. Ви також показали, що Росії зовсім не така могутня, або як багато хто вважає", – сказав він.

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На думку міністра, завдяки цій операції з’явилося багато нових можливостей для української армії та уряду.

Він також висловив впевненість, що одного дня дійде і до переговорів з Росією.

"Під час переговорів потрібно мати на руках хороші карти. А щоб мати такі козирі, їх треба вибороти. І це саме те, що робить Україна на Курщині", – наголосив Певкур.

"Це дозволить як поліпшити свої оборонні позиції в Україні (адже Росія має перекинути сили на Курський напрямок), так і отримати кращі позиції для переговорів", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", низка держав ЄС підтримали операцію ЗСУ на Курщині. Читайте також статтю про зміни наративів у ЄС через події на Курщині.

А втім, не всі у Європі підтримують це просування. Детальніше читайте у статті "Покарання за Курськ: як Італія перетворюється на проблему України".