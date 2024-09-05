У Шольца подтвердили визит Зеленского в Германию

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 6 сентября, встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским, который прибудет с визитом в страну.

Об этом представитель немецкого правительства сообщил в комментарии агентству AFP, пишет "Европейская правда".

Представитель правительства ФРГ отметил, что Шольц "встретится с украинским президентом в пятницу во второй половине дня во Франкфурте-на-Майне".

Он не привел других подробностей встречи.

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Известно, что неподалеку от Франкфурта-на-Майне расположена американская военная база "Рамштайн", где состоится заседание Контактной группы по вопросам Украины.

По данным СМИ, Зеленский планирует лично выступить на заседании группы и попросить о новых поставках оружия для своей армии, особенно ракет дальнего радиуса действия и больше средств противовоздушной обороны.

Напомним, 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известное как формат "Рамштайн", состоится 6 сентября на одноименной авиабазе американских Вооруженных сил в Германии.

Это первая встреча в формате "Рамштайн" с 13 июня. На ней обсуждались пути усиления противовоздушной обороны Украины.