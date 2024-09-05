У Шольца підтвердили візит Зеленського до Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у п’ятницю, 6 вересня, зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським, який прибуде з візитом до країни.

Про це речник німецького уряду повідомив у коментарі агентству AFP, пише "Європейська правда".

Речник уряду ФРН зазначив, що Шольц "зустрінеться з українським президентом у п'ятницю в другій половині дня у Франкфурті-на-Майні".

Він не навів інших подробиць зустрічі.

Реклама:

Відомо, що неподалік від Франкфурта-на-Майні розташована американська військова база "Рамштайн", де відбудеться засідання Контактної групи з питань України.

За даними ЗМІ, Зеленський планує особисто виступити на засіданні групи та попросити про нові поставки зброї для своєї армії, особливо ракет дальнього радіуса дії і більше засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відоме як формат "Рамштайн", відбудеться 6 вересня на однойменній авіабазі американських Збройних сил у Німеччині.

Це перша зустріч у форматі "Рамштайн" із 13 червня. На ній обговорювали шляхи посилення протиповітряної оборони України.