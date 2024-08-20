В США анонсировали 24-ый "Рамштайн"

24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известное как формат "Рамштайн", состоится 6 сентября на одноименной авиабазе американских Вооруженных сил в Германии.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах США в Европе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что глава Пентагона Ллойд Остин будет председательствовать на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн".

Это первая встреча в формате "Рамштайн" с 13 июня. На ней обсуждались пути усиления противовоздушной обороны Украины.

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Контактная группа по вопросам обороны Украины объединяет министров обороны и начальников оборонных ведомств из более чем 50 стран мира.

Они координируют шаги для обеспечения Украины средствами, необходимыми для защиты ее суверенной территории.