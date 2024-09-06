Глава Минобороны Британии: Курская операция ВСУ поставила Путина в тупик

Новый министр обороны Великобритании Джон Хили назвал непоколебимую поддержку Украины своим "приоритетом номер один", а также отметил, что наступление украинских Сил обороны на Курскую область поставило главу Кремля в тупик.

Об этом сообщило издание Politico, передает "Европейская правда".

По данным журналистов, об этом Хили заявил, выступая на борту самолета Королевских военно-воздушных сил на пути в Германию, где он примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Я горжусь тем, что Великобритания объединилась в поддержку Украины, и я был решительно настроен, и Кир Стармер был решительно настроен продолжить это с лейбористским правительством", – сказал министр.

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Также он подчеркнул, что наступление на Курскую область Российской Федерации "явно поставило Путина в тупик, поскольку он оставил части своей границы беззащитными, и он все еще решает, что делать в ответ, в то время как Украина удерживает свои позиции в этой области".

Помощники министра рассказали журналистам, что его амбиции заключаются в том, чтобы его считали "мистером Украина" британского правительства – роль, которую до недавнего времени выполнял его предшественник-консерватор Бен Уоллес.

Как известно, Великобритания поставит 650 легких многоцелевых ракет (LMM) в рамках контракта стоимостью 162 млн фунтов стерлингов для усиления противовоздушной обороны Украины.

Напомним, 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известное как формат "Рамштайн", состоится 6 сентября на одноименной авиабазе американских Вооруженных сил в Германии. Президент Владимир Зеленский уже прибыл на заседание и объявил о планах посетить Италию.

Это первая встреча в формате "Рамштайн" с 13 июня. На ней обсуждали пути усиления противовоздушной обороны Украины.