Британия предоставит Украине 650 ракет для ПВО на 162 млн фунтов

Великобритания поставит 650 легких многоцелевых ракет (LMM) в рамках контракта стоимостью 162 миллиона фунтов стерлингов для усиления противовоздушной обороны Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

О пакете помощи в сфере противовоздушной обороны объявит министр обороны Джон Хили сегодня на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины на базе ВВС США в Рамштайне – его первом заседании в должности министра обороны.

Это произойдет после двусторонней встречи Хили и его украинского коллеги Рустема Умерова в Лондоне в начале этой недели, где они обсудили, как Великобритания будет продолжать наращивать поддержку в течение следующих месяцев.

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На этой встрече министр обороны подтвердил, что до конца этого года начнется поставка артиллерийских боеприпасов на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов для поддержки военных усилий Украины.

В соответствии с обязательствами нового правительства ускорить поставки помощи, первая партия ракет LMM, о которой было объявлено сегодня, также ожидается до конца этого года.

"Это новое обязательство даст важный толчок украинской противовоздушной обороне и демонстрирует приверженность нашего нового правительства к усилению поддержки Украины.

В последние дни мы стали свидетелями трагической цены неизбирательных ударов России по Полтаве и Львову. Эти новые ракеты британского производства помогут Украине защитить свой народ, инфраструктуру и территорию от жестоких нападений Путина", – подчеркнул Хили.

Ракеты, произведенные компанией Thales на заводе в Белфасте, являются очень универсальными и могут запускаться с различных платформ на суше, море и в воздухе.

Этот пакет финансируется в основном за счет финансовой помощи Украине со стороны Великобритании в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов в год, а также взносов Норвегии через Международный фонд для Украины (МФУ) и соответствует обязательствам премьер-министра и министра обороны поддерживать Украину столько времени, сколько это потребуется.

Напомним, 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известное как формат "Рамштайн", состоится 6 сентября на одноименной авиабазе американских Вооруженных сил в Германии.

Это первая встреча в формате "Рамштайн" с 13 июня. На ней обсуждались пути усиления противовоздушной обороны Украины.

На встрече ожидается выступление президента Владимира Зеленского.