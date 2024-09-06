Германия передаст Украине еще 12 Panzerhaubitz 2000

Германия пообещала передать Украине еще 12 САУ Panzerhaubitz 2000.

Об этом заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус на американской авиабазе в "Рамштайне", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Германия поставит Украине еще двенадцать Panzerhaubitz 2000 на сумму 150 млн евро, сказал Писториус.

Шесть современных артиллерийских установок с дальностью стрельбы более 30 км будут поставлены в этом году, а еще шесть – в следующем, добавил он.

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Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц во время визита на военную базу недалеко от города Киль в среду, 4 сентября, подтвердил заказ дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T различной конфигурации для Бундесвера и украинских Вооруженных Сил.

Немецкий чиновник в комментарии Bloomberg уточнил, что до 2026 года Украина получит от Германии 24 системы IRIS-T: 12 средней дальности и 12 малой дальности. Ранее о поставках систем IRIS SLM-T сообщало агентство Reuters.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.