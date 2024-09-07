Reuters: США планируют вывести войска из Ирака до конца 2026 года

Соединенные Штаты и Ирак достигли взаимопонимания относительно планов вывода войск коалиции во главе с США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, пишет "Европейская правда".

План, который был в целом согласован, но требует окончательного одобрения Вашингтона и Багдада, предусматривает вывод сотен военнослужащих до сентября 2025 года, а остальных – до конца 2026 года, рассказали источники.

"У нас есть соглашение, вопрос лишь в том, когда его объявить", – сказал американский чиновник.

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США и Ирак также стремятся установить новые консультативные отношения, которые могут предусматривать, что некоторые американские силы останутся в Ираке после вывода войск.

Официально объявить о достижении соглашения планировали несколько недель назад, но решили отложить из-за эскалации на Ближнем Востоке, связанной с войной Израиля в Газе, а также для согласования некоторых оставшихся деталей.

Несколько источников сообщили, что о сделке может быть объявлено уже в этом месяце.

Соглашение стало результатом более чем шестимесячных переговоров между Багдадом и Вашингтоном, инициированных премьер-министром аль-Судана в январе на фоне нападений вооруженных группировок, поддерживаемых Ираном, на американские войска, размещенные на иракских базах.

США имеют около 2500 военнослужащих в Ираке и 900 в соседней Сирии в составе коалиции, созданной в 2014 году для борьбы с группировкой "Исламское государство".

Другие страны, включая Германию, Францию, Испанию и Италию, также направили сотни военнослужащих в коалицию.

Сейчас в Ираке говорят, что способны справиться с любой оставшейся угрозой.

Согласно плану, все силы коалиции покинут авиабазу Айн-эль-Асад в западной провинции Анбар и значительно сократят свое присутствие в Багдаде до сентября 2025 года.

Ожидается, что американские и другие войска коалиции останутся в Эрбиле, в полуавтономном северном Курдистане, еще примерно на один год, примерно до конца 2026 года, чтобы способствовать проведению операций против "Исламского государства" в Сирии.

Точные детали перемещения войск держат в секрете из-за их военной чувствительности.

По словам американского чиновника, двухлетний срок дает США "возможность передохнуть" и внести коррективы, если ситуация в регионе изменится.

Напомним, в конце августа США провели совместную с иракскими силами безопасности операцию, в результате которой ликвидировали 15 боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).