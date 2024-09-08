Трамп хочет изменить Конституцию США, чтобы Харрис могли объявить импичмент

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп предложил изменить 25-ю поправку к Конституции, чтобы позволить Конгрессу объявить импичмент вице-президенту Камале Харрис за "сокрытие недееспособности" Джо Байдена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На митинге в Висконсине в субботу, 7 сентября, Трамп заявил, что поддержит внесение изменений в Конституцию США, чтобы установить возможность объявления импичмента за "заговор с целью скрыть недееспособность президента".

"Если вы делаете это, прикрывая президента Соединенных Штатов, это является основанием для немедленного импичмента и отстранения от должности, потому что это то, что они делали", – сказал он.

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Экс-президент неоднократно обвинял вице-президента Камалу Харрис, которая является его конкуренткой на нынешних выборах, и демократов в целом в сокрытии состояния здоровья Байдена.

Эти обвинения усилились после дебатов в конце июня, на которых президент США и тогда еще вероятный кандидат в президенты выглядел крайне неубедительно – что в итоге привело к его выходу из гонки.

Некоторые республиканцы в Конгрессе ранее тоже призывали применить 25-ю поправку к Конституции, которая предусматривает процедуру отстранения от власти действующего президента, чтобы устранить Байдена после дебатов.

В прошлом месяце республиканцы в Палате представителей опубликовали отчет с результатами расследования в отношении президента США и его семьи. Если палата его одобрит, это запустит процедуру импичмента Байдена.

Как ранее писала "ЕвроПравда", республиканцы пока не имеют голосов в нижней палате Конгресса, чтобы объявить импичмент Байдену.