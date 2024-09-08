Трамп хочет изменить Конституцию США, чтобы Харрис могли объявить импичмент
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп предложил изменить 25-ю поправку к Конституции, чтобы позволить Конгрессу объявить импичмент вице-президенту Камале Харрис за "сокрытие недееспособности" Джо Байдена.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
На митинге в Висконсине в субботу, 7 сентября, Трамп заявил, что поддержит внесение изменений в Конституцию США, чтобы установить возможность объявления импичмента за "заговор с целью скрыть недееспособность президента".
"Если вы делаете это, прикрывая президента Соединенных Штатов, это является основанием для немедленного импичмента и отстранения от должности, потому что это то, что они делали", – сказал он.
Экс-президент неоднократно обвинял вице-президента Камалу Харрис, которая является его конкуренткой на нынешних выборах, и демократов в целом в сокрытии состояния здоровья Байдена.
Эти обвинения усилились после дебатов в конце июня, на которых президент США и тогда еще вероятный кандидат в президенты выглядел крайне неубедительно – что в итоге привело к его выходу из гонки.
Некоторые республиканцы в Конгрессе ранее тоже призывали применить 25-ю поправку к Конституции, которая предусматривает процедуру отстранения от власти действующего президента, чтобы устранить Байдена после дебатов.
В прошлом месяце республиканцы в Палате представителей опубликовали отчет с результатами расследования в отношении президента США и его семьи. Если палата его одобрит, это запустит процедуру импичмента Байдена.
Как ранее писала "ЕвроПравда", республиканцы пока не имеют голосов в нижней палате Конгресса, чтобы объявить импичмент Байдену.