Трамп хоче змінити Конституцію США, щоб Гарріс могли оголосити імпічмент

Кандидат у президенти США від республіканцв Дональд Трамп запропонував змінити 25-ту поправку до Конституції, аби дозволити Конгресу оголосити імпічмент віцепрезидентці Камалі Гарріс за "приховування недієздатності" Джо Байдена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

На мітингу у Вісконсині в суботу, 7 вересня, Трамп заявив, що підтримає внесення змін до Конституції США, аби встановити можливість оголошення імпічменту за "змову з метою приховати недієздатність президента".

"Якщо ви робите це, прикриваючи президента Сполучених Штатів, це є підставою для негайного імпічменту і відсторонення від посади, тому що це те, що вони робили", – сказав він.

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Експрезидент неодноразово звинувачував віцепрезидентку Камалу Гарріс, яка є його конкуренткою на нинішніх виборах, і демократів загалом у приховуванні стану здоров'я Байдена.

Ці звинувачення посилились після дебатів наприкінці червня, на яких президент США і тоді ще ймовірний кандидат у президенти мав украй непереконливий вигляд – що зрештою призвело до його виходу з перегонів.

Деякі республіканці в Конгресі раніше теж закликали застосувати 25-ту поправку до Конституції, яка передбачає процедуру відсторонення від влади чинного президента, аби усунути Байдена після дебатів.

Минулого місяця республіканці в Палаті представників опублікували звіт із результатами розслідування стосовно президента США та його сім’ї. Якщо палата його схвалить, це запустить процедуру імпічменту Байдена.

Як раніше писала "ЄвроПравда", республіканці наразі не мають голосів у нижній палаті Конгресу, аби оголосити імпічмент Байдену.