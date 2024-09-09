Шольц поддерживает приглашение России на второй Саммит мира

Канцлер Германии Олаф Шольц считает правильной идею пригласить Россию на второй Саммит мира, и считает, что уже сейчас нужно обсуждать пути завершения войны.

Об этом он сказал в большом интервью ZDF, пишет "Европейская правда".

Олаф Шольц высказался за участие России во втором Саммите мира, и отметил, что он и президент Украины Владимир Зеленский соглашаются в этом.

"Думаю, сейчас тот момент, когда мы должны обсуждать, как можно завершить войну и достичь мира быстрее, чем сейчас представляется возможным", – сказал канцлер.

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Он вспомнил, что имел "очень конфиденциальный разговор" с Зеленским и между ними хорошие отношения.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что приглашение на второй Саммит мира представителя России не следует трактовать как начало переговоров с РФ.

Он также сказал, что Украина хочет проводить второй Саммит мира не раньше, чем будет завершена подготовка совместного плана по реализации каждого пункта "формулы мира".

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что подготовительный документ ко второму Саммиту мира будет готов до ноября.

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