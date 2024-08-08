"Это не означает переговоры": Ермак рассказал о возможном участии РФ в Саммите мира

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что приглашение на второй Саммит мира представителя России, которому передадут наработанный план движения к миру, не следует трактовать как начало переговоров с РФ.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Ермак отметил, что в следующем, втором Саммите мира действительно возможно участие представителя России, которому Украина и другие участники саммита передадут согласованный совместный план по реализации каждого из 10 пунктов "формулы мира".

"Но это не означает начала переговоров с Россией. Нет, не об этом идет речь! Мы хотим, чтобы даже вот такая встреча, на которой можно передать этот план, происходила не в формате Украина-Россия, а в присутствии всех стран, которые поддержали наш план", – пояснил он.

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Ермака спросили, может ли быть правитель России Владимир Путин тем представителем РФ, с которым готова встретиться Украина.

"Я думаю, что очень рано об этом говорить, кто может", – ответил руководитель ОП.

После уточнений, означает ли это, что категорического отрицания возможности контакта с Путиным уже нет, Андрей Ермак сказал, что этот ответ должен дать не он, а решение СНБО.

Также Андрей Ермак заявил, что не видит рисков для поддержки Украины в случае потенциальной победы на выборах в США Дональда Трампа.

Смотрите также полное видео интервью Андрея Ермака "Европейской правде".