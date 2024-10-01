США заказали бомбы у Boeing на $6,9 млрд, в том числе для Украины

США заключили контракт с корпорацией Boeing на сумму $6,9 млрд на производство бомб малого диаметра, в том числе для поставок в Украину, а также в Японию и Болгарию.

Об этом сообщил Пентагон 30 сентября, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, компания Boeing в Миссури получила контракт с максимальной стоимостью $6,9 млрд без права перезаключения с неопределенной датой поставки и неустановленным количеством на поставку бомб малого диаметра.

Работы будут выполняться в Сент-Луисе и, как ожидается, будут завершены до 31 декабря 2035 года.

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Этот контракт, согласно сообщению, предусматривает зарубежные военные продажи в Японию, Болгарию и Украину.

Напомним, на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США на прошлой неделе президент Джо Байден объявил о резком увеличении помощи для Украины в сфере безопасности, пообещав выделить на оружие в ближайшие месяцы почти $8 млрд.

Кроме того, в минувшую среду США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму $375 млн.