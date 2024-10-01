США замовили бомби у Boeing на $6,9 млрд, зокрема і для України

США уклали контракт з корпорацією Boeing на суму $6,9 млрд на виробництво бомб малого діаметра, в тому числі для поставок в Україну, а також у Японію і Болгарію.

Про це повідомив Пентагон 30 вересня, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, компанія Boeing у Міссурі отримала контракт з максимальною вартістю $6,9 млрд без права переукладання з невизначеною датою поставки та невстановленою кількістю на постачання бомб малого діаметра.

Роботи виконуватимуться в Сент-Луїсі і, як очікується, будуть завершені до 31 грудня 2035 року.

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Цей контракт, згідно з повідомленням, передбачає закордонні військові продажі до Японії, Болгарії та України.

Нагадаємо, на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до США минулого тижня президент Джо Байден оголосив про різке збільшення безпекової допомоги для України, пообіцявши виділити на зброю у найближчі місяці майже $8 млрд.

Крім того, у минулу середу США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму $375 млн.