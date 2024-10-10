СМИ: В ЕС пока не достигли согласия на продление заморозки активов РФ с 6 месяцев до 3 лет

Постоянные представители стран-членов ЕС не смогли договориться о продлении санкций для замороженных российских активов с шести месяцев до трех лет – Венгрия, которая председательствует в Совете ЕС, не вынесла его на обсуждение.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дипломата ЕС.



"Четвертый акт, однако, сегодня не был вынесен на обсуждение, поскольку консенсуса о продлении с 6 до 36 месяцев нет. Председательство заявило, что они внесут его в повестку дня в ноябре, после выборов в США", – сообщил дипломат по окончании заседания Комитета постоянных представителей (COREPER).



Накануне на пресс-конференции после окончания заседания министров экономики стран-членов ЕС министр финансов Венгрии Михай Варга заявил, что вопрос продления российских санкций должен быть решен после выборов в США.



"Мы должны посмотреть, в каком направлении будет двигаться будущая администрация США по этому вопросу: вы видите президентские выборы и кампании кандидатов, поэтому есть два совершенно разных пути решения этой проблемы, один в направлении мира, а другой – войны, продолжения войны", – пояснил он позицию Будапешта.



В то же время это предложение не нашло поддержки у всех других членов ЕС.

"В основном, все государства-члены считают, что это должно быть сделано сейчас, для изменения режима санкций нет необходимости ждать выборов в США. Время поджимает, потому что это должно быть завершено до конца года...

Мы знаем, что это (увеличение заморозки активов РФ с 6 до 36 месяцев – ред.) является предпосылкой для равноправного участия США в этой операции", – возразил ему европейский комиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.

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В то же время Совет ЕС достиг согласия о предоставлении Украине пакета макрофинансовой помощи объемом до 35 млрд евро, который будет составляющей кредита от Группы семи, для которого используют доходы от замороженных активов РФ.

Венгрия последовательно угрожала блокировать это решение внутри ЕС до президентских выборов в США и таким образом заблокировать всю инициативу.